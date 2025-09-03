Venus Williams scheidet an den US Open im Doppel im Viertelfinal aus. Die 45-Jährige will in diesem Jahr weiterspielen.

Legende: Verabschiedet sich vom Publikum in New York Venus Williams. IMAGO / Imagn Images

Die märchenhafte Reise von Tennis-Ikone Venus Williams im Doppel-Wettbewerb der US Open ist im Viertelfinal zu Ende gegangen. Die 45-Jährige unterlag gemeinsam mit der Kanadierin Leylah Fernandez dem an Position 1 gesetzten Duo Taylor Townsend (USA) und Katerina Siniakova (CZE) 1:6, 2:6 – signalisierte nach dem Match aber ihre Bereitschaft, noch in diesem Jahr auf den Tenniscourt zurückzukehren.

«Wenn ich die Möglichkeit habe zu spielen, dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr wieder irgendwo zurückkommen kann», sagte Williams, die in New York Wildcards für den Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettbewerb erhalten hatte.

Williams hatte 28 Jahre nach ihrem Debüt in Flushing Meadows zunächst in der 1. Runde im Einzel trotz Niederlage begeistert und sich dann an der Seite der rund 22 Jahre jüngeren Fernandez bis in den Viertelfinal im Doppel gekämpft. Im Einzel war die frühere Weltranglisten-Erste zur ältesten Teilnehmerin seit Renee Richards (USA) avanciert.