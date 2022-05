Die Achtelfinals

Leylah Fernandez (CAN/WTA 18) s. Amanda Anisimova (USA/WTA 28) 6:3, 4:6, 6:3

Cori Gauff (USA/WTA 23) s. Elise Mertens (BEL/WTA 32) 6:4, 6:0

Martina Trevisan (ITA/WTA 59) s. Alexandra Sasnowitsch (BLR/WTA 47) 7:6 (12:10), 7:5

Am Freitag hatte Leylah Fernandez Belinda Bencic aus dem Turnier gekegelt und sie zum Weinen gebracht. Die Kanadierin nahm den Schwung gleich mit und setzte sich am Sonntag vor allem dank ihrer angriffigen Spielweise in 3 Sätzen gegen Amanda Anisimova durch. Am Ende wies die Statistik 35 Winner für die 19-jährige Linkshänderin aus. Besonders überraschend: Vor der Reise nach Paris hatte Fernandez nie mehr als 2 Siege in einem Haupttableau auf Sand aneinanderreihen können.

Im Viertelfinal bekommt es Fernandez mit Martina Trevisan zu tun. Die Italienerin hatte in einem engen Spiel über knapp 2 Stunden gegen Alexandra Sasnowitsch in den wichtigen Punkten die Nase vorne. Trevisan knüpft heuer im Bois de Boulogne an ihr Hoch von 2020 an, als sie ebenfalls die Runde der letzten 8 erreicht hatte. Bei keinem anderen Major-Turnier kam sie jemals über die 2. Runde hinaus.

Jüngste Teilnehmerin in den Viertelfinals ist Cori Gauff. Die 18-Jährige liess Elise Mertens nach dem 4:4 im 1. Durchgang keinen Stich mehr und gewann die letzten 8 Games der Partie. Die Amerikanerin hat in ihrer noch jungen Karriere bereits Erfahrung mit dem Paris-Viertelfinal: 2021 scheiterte sie in dieser Runde an der späteren Siegerin Barbora Krejcikova. In diesem Jahr wird ihre Gegnerin Sloane Stephens heissen.

