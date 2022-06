Jil Teichmann (WTA 24) bleibt im Achtelfinal von Roland Garros in zwei Sätzen mit 2:6, 0:6 an Sloane Stephens (WTA 64) hängen.

Gegen die US-Amerikanerin startet die Schweizerin in Paris optimal, danach gelingt der Seeländerin plötzlich nichts mehr.

Nach nur 64 Minuten ist der erste Major-Achtelfinal für Teichmann bereits Geschichte.

Zum Schluss liess sich Jil Teichmann (WTA 24) trotz anbahnender Niederlage ein Lächeln entlocken. Sie lag im 2. Satz mit 0:5 zurück und hatte sich soeben erst den zweiten von insgesamt nur drei Punkten in diesem Umgang gesichert – und war trotzdem zufrieden.

Teichmanns Antwort bleibt aus

Denn obschon die 24-Jährige wenig später den Match gegen Sloane Stephens (WTA 64) nach deren 12. Game in Folge (!) klar verlieren sollte, blieb der Seeländerin der Trost einer starken ersten Woche in Paris. Diese führte sie nicht nur erstmals in einen Major-Achtelfinal, sondern wird ihr auch die beste Platzierung im WTA-Ranking in ihrer Karriere bescheren.

Im Vergleich zum Duell mit Victoria Azarenka, wo Teichmann noch ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt hatte, vermochte Teichmann gegen Stephens nach verlorenem Startsatz und scheinbarer Rückkehr einiger physischer Beschwerden keine Gegenwehr mehr zu leisten.

Stephens' Spurt vom 0:2 zum 6:2

Innert weniger Games hatte sich für Teichmann bereits im 1. Satz der vermeintliche Traumstart zum Albtraum gewandelt: Nach einem schnellen Servicedurchbruch und bei zwei Spielbällen zum 3:0 schlichen sich plötzlich Ungenauigkeiten ins Spiel der Bielerin ein.

Schliesslich musste sie das Break hinnehmen und verlor auch in der Folge die wichtigen Punkte. Stephens dagegen drehte immer mehr auf und liess auf den ersten Servicedurchbruch zwei weitere folgen und sicherte sich den 1. Durchgang souverän. Im Viertelfinal kommt es für Stephens zum Duell mit ihrer aufstrebenden Landsfrau Coco Gauff (WTA 23).