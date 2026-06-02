Legende: Fühlt sich auf dem Pariser Sand wohl Alexander Zverev. Reuters/Stephanie Lecocq

Alexander Zverev (ATP 3) bezwingt an den French Open Rafael Jodar (ATP 29) mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 und steht im Halbfinal.

Damit bleibt der Deutsche Titelfavorit auf Kurs Richtung seines ersten Grand-Slam-Titels.

Im zweiten Viertelfinal des Tages messen sich Joao Fonseca (BRA/ATP 30) und Jakub Mensik (CZE/ATP 27), der Sieger trifft auf Zverev.

In der heissen Phase des 1. Satzes flatterten beim erst 19-jährigen Rafael Jodar die Nerven. Mit drei unerzwungenen Fehlern im Servicegame zum Satzgewinn schenkte er Alexander Zverev praktisch das Rebreak und liess den Deutschen auf 4:5 herankommen. Wenig später krallte sich der Favorit den Satz doch noch im Tiebreak.

In der Folge drehte Zverev (ATP 3) deutlich auf und zeigte in den Sätzen 2 und 3 teils grossartiges Tennis. Nach 2:17 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball mit einer spektakulären Vorhand zum 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Nun Fonseca oder Mensik

Nach dem Ausscheiden des absoluten Titelfavoriten Jannik Sinner (ATP 1) sowie von Novak Djokovic (ATP 4) stehen Zverevs Chancen auf den ersten Grand-Slam-Titel so gut wie selten. Im Halbfinal trifft der 29-Jährige entweder auf Joao Fonseca (ATP 30) oder Jakub Mensik (ATP 27). Der Brasilianer und der Tscheche duellieren sich im Abendspiel.

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