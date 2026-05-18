Rémy Bertola zieht an den French Open in die 2. Quali-Runde ein. Céline Naef muss die Segel streichen.

Legende: Erste Hürde genommen Rémy Bertola. imago images/Abacapress

Rémy Bertola (ATP 209) hat sich die Chancen gewahrt, zum ersten Mal an einem Grand-Slam-Turnier ins Hauptfeld vorzustossen. In der 1. von 3 Runden der Qualifikation für die French Open setzte sich der Tessiner gegen den Japaner Shintaro Mochizuki (ATP 130) nach deutlich verlorenem Startsatz 2:6, 6:3, 6:0 durch. In der 2. Runde trifft Bertola auf den Argentinier Facundo Diaz Acosta (ATP 150).

Céline Naef musste ihre Hoffnungen in Paris derweil bereits begraben. Die Schwyzerin unterlag Sinja Kraus (AUT/WTA 101) 5:7, 6:3, 2:6. Kraus ist in der Qualifikation als Nummer 2 gesetzt. Später am Montag ist auch noch Susan Bandecchi (WTA 215) gegen die Französin Chloé Paquet (WTA 340) im Einsatz.

Riedi, Kym und Masarova am Dienstag

Am Dienstag greifen mit Leandro Riedi (ATP 121), Jérôme Kym (ATP 193) und Rebeka Masarova (WTA 132) drei weitere Schweizer ins Quali-Geschehen ein. Ihren Platz im Hauptfeld auf sicher haben Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 82) und Simona Waltert (WTA 93) bei den Frauen sowie Stan Wawrinka (ATP 119) bei den Männern.