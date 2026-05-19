Leandro Riedi meistert in Paris die erste Quali-Hürde. Für Jérôme Kym und Rebeka Masarova platzt der Traum vom Hauptfeld.

Legende: Kam in Paris bisher nie über die 1. Quali-Runde hinaus Leandro Riedi. imago images/Hasenkopf

Leandro Riedi (ATP 121) hat in der Qualifikation für die French Open die 2. Runde erreicht. Der 24-jährige Zürcher setzte sich gegen den Niederländer Chris Rodesch (ATP 166) mit 6:2, 7:6 (6:4) durch. Riedi hatte im vergangenen Jahr erstmals den Sprung ins Hauptfeld eines Major-Turniers geschafft. An den US Open spielte er sich erfolgreich durch die Qualifikation.

In Roland Garros kam er bisher nie über die 1. Quali-Runde hinaus. Riedis Gegner in der 2. Runde heisst Gianluca Cadenasso (ATP 183), kommt aus Italien und ist 21 Jahre alt.

Kym und Masarova scheitern

Für Jérôme Kym (ATP 193) ist der Abstecher nach Paris nach einer 2:6, 3:6-Niederlage gegen den Deutschen Tom Gentzsch bereits zu Ende. Etwas mehr Gegenwehr leistete Rebeka Masarova (WTA 132), aber auch sie zog schliesslich den Kürzeren und unterlag Maria Lourdes Carle (ARG/WTA 209) mit 3:6, 6:4, 3:6.

Rémy Bertola (ATP 209) und Susan Bandecchi (WTA 215) haben bereits am Montag die 2. Runde erreicht und stehen wie Riedi am Mittwoch wieder im Einsatz.