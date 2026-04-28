Welche Swiss-Tennis-Vertreter gesellen sich an den French Open zu Wildcard-Inhaber Stan Wawrinka und dem Schweizerinnen-Quartett?

Legende: Kämpft um einen Platz im Hauptfeld der French Open Rebeka Masarova. Keystone/EPA/JOHN G. MABANGLO

Leandro Riedi (ATP 129), Jérôme Kym (ATP 173) und Rémy Bertola (ATP 212) nehmen bei den Männern die French-Open-Qualifikation in Angriff. Bei den Frauen sind es aus Schweizer Sicht Rebeka Masarova (WTA 124), Céline Naef (WTA 209) und Susan Bandecchi (WTA 213). Die Qualifikation beginnt am Montag, 18. Mai, auf dem Pariser Sand.

Wawrinka scheitert bei Challenger-Turnier Box aufklappen Box zuklappen Stan Wawrinka wartet 2026 weiterhin auf seinen ersten Erfolg auf Sand. Der Waadtländer schied am Dienstag beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence bereits in der 1. Runde aus. Wawrinka unterlag Sebastian Ofner (AUT/ATP 83) mit 3:6, 4:6. Damit wird er in der ATP-Rangliste auf einen Platz jenseits der 120 fallen. Der 41-Jährige hat nun 5 Niederlagen in Folge zu verzeichnen. Sein letzter Erfolg datiert von Ende Februar in Dubai.

Ein Schweizer Quintett hat sich bereits einen Platz im Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gesichert. Stan Wawrinka (ATP 106) erhält eine Wildcard für seinen letzten Auftritt beim Grand-Slam-Turnier, das er 2015 gewonnen hat. Belinda Bencic (WTA 12), Viktorija Golubic (WTA 81), Simona Waltert (WTA 97) und Jil Teichmann (geschützte Platzierung) stehen dank ihrem Ranking direkt im Hauptfeld der Frauen.

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