Mit Susan Bandecchi und Leandro Riedi stehen 2 Schweizer Trümpfe in der letzten Quali-Runde der French Open.

Legende: Drehte mit dem Rücken zur Wand auf Susan Bandecchi. Imago/tennisphoto.de

Susan Bandecchi (WTA 215) fehlt bei ihrer 12. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier noch ein Sieg zum erstmaligen Einzug in ein Hauptfeld. Die Tessinerin, die bei ihren letzten 7 Major-Qualifikationen jeweils in der Startrunde hängengeblieben war, bezwang die Tschechin Dominika Salkova (WTA 115) mit 6:3, 4:6, 7:5.

Dabei wehrte die 27-Jährige bei 4:5 im 3. Satz 2 Matchbälle ab und nutzte nach 2:26 Stunden ihrerseits die 3. Chance auf den Sieg. In der finalen Quali-Runde wartet Viktoria Hruncakova (SVK/WTA 224).

Riedi dreht Entscheidungssatz

Auch Leandro Riedi (ATP 121) schaffte nach hartem Kampf den Sprung in die 3. Quali-Runde. Der Zürcher rang Gianluca Cadenasso (ATP 197) nach 2:21 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 nieder, wobei der Italiener im 3. Satz noch zum Sieg aufschlagen konnte. Riedis letzte Hürde auf dem Weg ins Hauptfeld ist Pierre-Hugues Herbert (FRA/ATP 223).

Gescheitert ist hingegen Rémy Bertola (ATP 209). Der Tessiner musste sich bei seiner Major-Premiere in der 2. Runde Facundo Diaz Acosta (ARG/ATP 150) mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.