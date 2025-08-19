Riedi und Kym sind eine Runde weiter

Legende: Möchte nach Wimbledon erneut eine Grand-Slam-Quali überstehen Leandro Riedi. Keystone/Peter Klaunzer

Leandro Riedi und Jérôme Kym stehen im Quali-Turnier zu den US Open in Runde 2.

Beide Schweizer gewinnen in 2 Sätzen.

In der Nacht auf Mittwoch steht auch noch Céline Naef in der Quali im Einsatz.

Leandro Riedi (ATP 436) zog mit einem 6:2, 7:6 (7:3)-Erfolg gegen den Franzosen Luka Pavlovic (ATP 199) in die 2. Runde des New Yorker Quali-Turniers ein. Der Zürcher zeigte sich im 2. Umgang nervenstark, als er insgesamt 3 Satzbälle seines Gegners abwehrte. Nächste Hürde ist der an Nummer 9 gesetzte Finne Otto Virtanen (ATP 123).

Kym schlägt die Nummer 100 der Welt

Eine Überraschung realisierte Jérôme Kym. Die auf Position 176 rangierte Nummer 2 der Schweiz (hinter Stan Wawrinka) bezwang mit dem Spanier Carlos Taberner (ATP 100) die Nummer 3 der Quali-Setzliste. Kym siegte 7:6 (7:2), 6:1 und bekommt es nun mit Michael Zheng (USA/ATP 322) zu tun.

Bereits am Montag waren Simona Waltert und Marc-Andrea Hüsler in die 2. Quali-Runde eingezogen. Einzig Dominic Stricker blieb bislang auf der Strecke.