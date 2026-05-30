Vor genau einer Woche hatte sich Learner Tien (ATP 18) beim ATP-Turnier in Genf die Krone aufgesetzt. Nun musste er sich in Paris in der 3. Runde verabschieden. Der US-Amerikaner war gegen den Italiener Flavio Cobolli (ATP 14) chancenlos: 2:6, 2:6, 3:6 lautete nach nur 1:46 Stunden das Ergebnis aus Tiens Sicht. Trotz des krachenden Aus mit 44 (!) unerzwungenen Fehlern zu nur 10 Winnern waren es für den erst 20-Jährigen ergebnistechnisch die besten French Open seiner Karriere.

Cobolli hingegen geht nach dem lockeren Sieg seiner Lieblingsbeschäftigung nach, wie er im Siegerinterview verriet: «Ich will nicht über Tennis sprechen, heute ist der Champions-League-Final.» Und wie es der Zufall so will, steht in ebendiesem mit PSG ein Team aus Paris. Angesprochen darauf, für welches Team er denn sei, sagte der Italiener: «Ich habe früher mit (Riccardo) Calafiori Fussball gespielt, der bei Arsenal spielt.»

Hauptsache genug Schlaf

Eine Aussage, die direkt mit Buhrufen quittiert wurde. «Halt, halt», rettete sich Cobolli. «Ich mag PSG auch, weil ich Luis Enrique (den Trainer, d.Red) liebe. Ich hoffe einfach auf den besten Match.» Und sorgte mit seiner Schlussbitte für Lacher: «Ich möchte heute schlafen können, seid vorsichtig.»

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