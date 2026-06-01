Legende: Gewinnt auch ihr 7. Spiel bei Roland Garros Maja Chwalinska. imago images/ZUMA Press

Maja Chwalinska (POL/WTA 114) schlägt Diane Parry (FRA/WTA 92) locker 6:3, 6:2 und steht als Qualifikantin im Viertelfinal von Roland Garros.

Diane Shnaider (RUS/WTA 23) schlägt die langjährige Top-10-Spielerin Madison Keys (USA/WTA 19) in 3 Sätzen.

Die Qualifikantin Maja Chwalinska (WTA 114) ist weiter nicht zu stoppen. Gegen Lokalmatadorin Diane Parry (WTA 92) setzte sich die nach Iga Swiateks (WTA 3) Ausscheiden letzte verbliebene Polin im Tableau in zwei Sätzen durch. Im ersten Satz holte sie das entscheidende Break zum 5:3. Im zweiten Durchgang zog sie nach einem knappen Start bei 2:2 davon, Parry war danach von der Rolle und gewann kein Game mehr. Bei ihrer 3. Grand-Slam-Teilnahme steht Chwalinska gleich im Viertelfinal, wo sie auf die Russin Anna Kalinskaja (WTA 24) trifft.

Drei Russinnen sind unter den letzten 8 der French Open vertreten. Nach dem Sieg von Mirra Andrejewa (ATP 8) über die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 170) am Sonntag steht neben Kalinskaja auch Diane Shnaider (WTA 23) als Viertelfinalistin fest. Shnaider steht nach dem 6:3, 3:6, 6:0 über Madison Keys (WTA 19) erstmals in ihrer Karriere unter den letzten 8 eines Grand Slams. Den ersten Satz gewann die Russin nach wildem Start und vielen Breaks, den zweiten musste sie wegen eines Breaks zum 3:5 abgeben. Im Entscheidungssatz liess sie Keys dann keine Chance mehr und verpasste ihr in 29 Minuten einen «Bagel».

French Open