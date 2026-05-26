Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) zieht in Roland Garros dank einem 6:4, 6:2 gegen Jessica Bouzas Maneiro (ESP/WTA 50) in die 2. Runde ein.

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka hat zum Auftakt in die French Open einen Blitzstart hingelegt. Gegen Jessica Bouzas Maneiro drückte die Belarussin wie gewohnt gewaltig aufs Gaspedal und führte schon nach wenigen Minuten mit 4:0. Danach schlichen sich aber einige Fehler ins Spiel der 4-fachen Major-Siegerin ein.

Die Spanierin konnte sich auf dem Court Philippe-Chatrier beide Breaks zurückholen. Sabalenka liess sich jedoch nicht verunsichern und tütete den Startsatz dank einem weiteren Break zum 6:4 doch noch ein.

Auch im 2. Durchgang legte die Favoritin gleich mit 5:0 vor und musste dann noch 2 Games abgeben. Nach 1:15 Stunden schenkte Bouzas Maneiro ihrer Gegnerin den Sieg aber mit einem Doppelfehler. Insgesamt standen bei Sabalenka am Ende zwar 29 Winner, aber eben auch 25 unerzwungene Fehler zu Buche.

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