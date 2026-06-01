Legende: Musste sich zumindest zu Beginn strecken Félix Auger-Aliassime. imago images/Anadolu Agency

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 6) gewinnt gegen Alejandro Tabilo (CHI/ATP 36) in 3 Sätzen und steht erstmals im Viertelfinal der French Open.

Dort trifft er auf Flavio Cobolli (ITA/ATP 14), der Zachary Svajda (USA/ATP 85) 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) schlägt.

Trotz des frühen Aus der Weltnummer 1 Jannik Sinner stehen mit Cobolli und Matteo Berrettini (ATP 105) schon zwei Italiener in den Viertelfinals. Matteo Arnaldi (ATP 104) könnte auch noch folgen.

Félix Auger-Aliassime (ATP 6) steht nach einem Dreisatzsieg über Alejandro Tabilo (ATP 36) erstmals in der Runde der letzten 8 von Roland Garros. Lange deutete wenig auf einen so deutlichen Ausgang zugunsten des Kanadiers hin, der den ersten Satz dank eines Breaks zum 5:3 eingetütet hatte. Denn im 2. Umgang war Tabilo mindestens auf Augenhöhe, zeigte aber ein schwaches Aufschlagspiel bei 5:5, was Auger-Aliassime gleich zum Servicedurchbruch nutzte. Danach war Tabilo demoralisiert – und chancenlos gegen einen befreit aufspielenden Auger-Aliassime. Dieser gab nach dem Break noch genau ein Game ab und zeigte unter anderem ein perfektes Aufschlagspiel (4 Asse) auf dem Weg zum 6:3, 7:5, 6:1-Sieg über den Chilenen.

Auger-Aliassimes Gegner im Viertelfinal heisst Flavio Cobolli (ATP 14). Dieser erfuhr erst im 3. Satz ernsthafte Gegenwehr von seinem Achtelfinal-Gegner, Zachary Svajda (ATP 85). Gleich zu Beginn des Umgangs wurde er vom US-Amerikaner gebreakt. Nach dem sofortigen Rebreak des Italieners blieb alles in der Reihe bis zum Tiebreak, wo Svajda dank eines 7:3 einen 4. Durchgang erzwang. Cobolli reagierte stark auf den Satzverlust und führte rasch mit 5:1. Mit der drohenden Niederlage vor Augen spielte Svajda befreit auf, nahm Cobolli zwei Mal den Aufschlag ab und erzwang ein Tiebreak. Dort verwertete der 24-jährige Italiener seinen 2. Matchball und qualifizierte sich zum 2. Mal für einen Grand-Slam-Viertelfinal (nach Wimbledon 2025).

Thomas in Runde 3 Box aufklappen Box zuklappen Bei den Junioren steht der einzige Schweizer Vertreter, Flynn Thomas, in der 3. Runde. Der 17-jährige Thomas gewann seine Zweitrundenpartie gegen den Franzosen Matisse Martin mit 7:6 (7:3), 6:3. In der 3. Runde trifft Thomas auf den an Position 3 gesetzten Jamie MacKenzie (GER).

Cobolli wird sicher nicht der einzige Italiener in den Viertelfinals der diesjährigen French Open sein: Matteo Berrettini (ATP 105) setzte sich gegen Juan Manuel Cerundolo (ARG/ATP 56) in 2:29 Stunden und dank zweier gewonnener Tiebreaks 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) durch. Im gesamten Spiel gab es lediglich drei Breaks. Für Berrettini, den Wimbledon-Finalisten von 2021, ist es der erste Vorstoss in einen Grand-Slam-Viertelfinal seit den US Open 2022. Er könnte es mit einem Landsmann zu tun bekommen: Matteo Arnaldi (ATP 104) ermittelt im Duell mit Frances Tiafoe (ATP 22) Berrettinis Viertelfinal-Gegner.

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