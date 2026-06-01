Legende: Ballt die Faust Flavio Cobolli. imago images/ZUMA Press

Flavio Cobolli (ITA/ATP 14) schlägt Zachary Svajda (USA/ATP 85) 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) und steht im Viertelfinal der French Open.

Cobolli trifft auf den Sieger des Duells Felix Auger-Aliassime (CAN/ATP 6) vs. Alejandro Tabilo (CHI/ATP 36), das sie am Montag hier und auf SRF zwei ab 15:30 Uhr verfolgen können.

Nach dem frühen Ausscheiden der Weltnummer 1 Jannik Sinner ist Cobolli der erste Italiener in den diesjährigen Viertelfinals. Mit Matteo Berrettini (ATP 105) und Matteo Arnaldi (ATP 104) könnten zwei weitere folgen.

Erst im 3. Satz erfuhr Flavio Cobolli (ATP 14) ernsthafte Gegenwehr von seinem Widersacher, Zachary Svajda (ATP 85). Gleich zu Beginn des Umgangs wurde er vom US-Amerikaner gebreakt. Nach dem sofortigen Rebreak des Italieners blieb alles in der Reihe bis zum Tiebreak, wo Svajda dank eines 7:3 einen 4. Durchgang erzwang. Cobolli reagierte stark auf den Satzverlust und führte rasch mit 5:1. Mit der drohenden Niederlage vor Augen spielte Svajda befreit auf, nahm Cobolli zwei Mal den Aufschlag ab und erzwang ein Tiebreak. Dort verwertete der 24-jährige Italiener seinen 2. Matchball und qualifizierte sich zum 2. Mal für einen Grand-Slam-Viertelfinal (nach Wimbledon 2025).

3 Italiener im Viertelfinal?

Auf Court Philippe Chatrier wird am Montag ab frühestens 15:30 Uhr (live auf SRF zwei) der Gegner von Cobolli ermittelt. Félix Auger-Aliassime (ATP 6) duelliert sich mit dem Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 36). Parallel dazu, auf Court Suzanne Lenglen, stellt sich im Laufe des Tages heraus, wie viele Italiener in den Viertelfinals von Roland Garros vertreten sein werden. Erst spielt Matteo Berrettini (ATP 105) dort gegen Juan Manuel Cerundolo (ARG/ATP 56), am Abend fordert Matteo Arnaldi (ATP 104) Frances Tiafoe (USA/ATP 22) heraus.

French Open