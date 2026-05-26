Medwedew scheitert nach Auf und Ab – Sinner ohne Probleme

Legende: Streute zahlreiche Stoppbälle ein – oft erfolglos Daniil Medwedew. Imago/Newspix

Daniil Medwedew (RUS/ATP 8) unterliegt in der 1. Runde der French Open Adam Walton (AUS/ATP 97) in 5 Sätzen.

Jannik Sinner bekundet gegen Qualifikant Clement Tabur keine Probleme.

Der 17-jährige Youngster Moïse Kouamé (FRA/ATP 318) lässt derweil die einheimischen Fans jubeln.

Es ist kein Geheimnis, dass Daniil Medwedew sich auf Sand nicht besonders wohl fühlt. Trotzdem kommt seine Startniederlage in Roland Garros einer dicken Überraschung gleich. Zumal sein Gegner, der Australier Adam Walton, in seiner gesamten Profi-Karriere erst 10 Partien auf der roten Asche absolviert hat. Nach einem Auf und Ab verlor Medwedew nach 3:22 Stunden mit 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Topfavorit Jannik Sinner startete mit einem problemlosen 6:1, 6:3, 6:4 gegen Qualifikant Clement Tabur (FRA/ATP 108) ins Turnier. Nach etwas mehr als 2 Stunden stand der Sieg der Weltnummer 1 in der Abendsession auf Court Philippe-Chatrier fest.

Einen grossen Erfolg feierte derweil das französische Wunderkind Moïse Kouamé. Der 17-jährige Grand-Slam-Debütant bezwang zur Freude des Publikums den über 20 Jahre älteren ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic (CRO/ATP 46) mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:1.

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