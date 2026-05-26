Legende: Streute zahlreiche Stoppbälle ein – oft erfolglos Daniil Medwedew. Imago/Newspix

Daniil Medwedew (RUS/ATP 8) unterliegt in der 1. Runde der French Open Adam Walton (AUS/ATP 97) in 5 Sätzen.

Der 17-jährige Youngster Moïse Kouamé (FRA/ATP 318) lässt derweil die einheimischen Fans jubeln.

Es ist kein Geheimnis, dass Daniil Medwedew sich auf Sand nicht besonders wohl fühlt. Trotzdem kommt seine Startniederlage in Roland Garros einer dicken Überraschung gleich. Zumal sein Gegner, der Australier Adam Walton, in seiner gesamten Profi-Karriere erst 10 Partien auf der roten Asche absolviert hat.

Nach einem Auf und Ab schien Medwedew, sich nach einem 6:1 im 4. Durchgang auch im Entscheidungssatz absetzen zu können. Doch die ehemalige Weltnummer 1 vergab 2 Breakchancen auf das Doppelbreak zum 4:1 und brach im Anschluss ein. Immer wieder versuchte es Medwedew mit Stoppbällen. Am Ende musste er sich nach 3:22 Stunden aber mit 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 geschlagen geben.

Kouamé schockt Cilic

Einen grossen Erfolg feierte derweil das französische Wunderkind Moïse Kouamé. Der 17-jährige Grand-Slam-Debütant bezwang zur Freude des Publikums den über 20 Jahre älteren ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic (CRO/ATP 46) mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:1.

French Open