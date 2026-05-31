Iga Swiatek (WTA 3) muss im Achtelfinal von Roland Garros die Segel streichen.

Die Polin unterliegt Marta Kostjuk (WTA 15), der Bezwingerin von Viktorija Golubic.

Favoritinnen-Sterben bei den Frauen: Mit Iga Swiatek (WTA 3) musste sich eine vierfache Siegerin der French Open bereits im Achtelfinal verabschieden. Die Polin unterlag der Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) mit 5:7, 1:6. Im 1. Durchgang hatte Swiatek beim Stand von 5:4 noch zum Satzgewinn aufgeschlagen, ehe ihr nicht mehr viel gelingen wollte. Im Viertelfinal trifft Kostjuk auf die Siegerin der Partie Belinda Bencic gegen Jelina Switolina. Vor Swiatek hatte es bereits Coco Gauff (WTA 4) und Elena Rybakina (WTA 2) erwischt.

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