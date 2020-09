Legende: Doppelter Grund zur Freude Geburtstagskind Simona Halep. imago images

Die Top-Spielerinnen

Simona Halep (WTA 2) – Sara Sorribes Tormo (WTA 70) 6:4, 6:0

Johanna Konta (WTA 13) – Cori Gauff (WTA 51) 3:6, 3:6

Als meistgenannte Favoritin erledigte Simona Halep in der 1. Runde der French Open die Pflicht. Gegen ihre spanische Widersacherin Sara Sorribes Tormo erwischte die Rumänin an ihrem 29. Geburtstag allerdings einen Fehlstart. Zweimal geriet sie zu Beginn mit Break in Rückstand, ehe sie beim Stand von 2:4 aus ihrer Sicht aufdrehte und kein einziges Game mehr abgab. Nach 1:22 Stunden stand ihr Sieg fest. In der 2. Runde trifft Halep auf Irina-Camelia Begu, die in der 1. Runde die Schweizerin Jil Teichmann in 3 Sätzen besiegte.

Einmal mehr für Aufsehen sorgte Cori Gauff. Das amerikanische Ausnahmetalent eliminierte die an Nummer 9 gesetzte Britin Johanna Konta. Für die erst 16-jährige Gauff ist es ein weiterer bemerkenswerter Sieg an einem Grand-Slam-Turnier. Bei sämtlichen vier Majors hat sie jeweils ihr erstes Spiel gewonnen.

Legende: Hat Grund zum Jubeln Cori Gauff. imago images

Die grenzwertigen Bedingungen

Regnerisch und Temperaturen knapp im zweistelligen Bereich – in Paris herrschte zum Auftakt der French Open so gar kein Tenniswetter. Das empfand auch Victoria Azarenka (WTA 14) so. Nachdem das Startspiel der US-Open-Finalistin gegen Danka Kovinic (WTA 74) nach 3 Games wegen Regens unterbrochen werden musste, verliess die Belarussin den Court Suzanne Lenglen – ohne Erlaubnis der Schiedsrichterin.

Legende: Trat dick eingepackt an Victoria Azarenka bei ihrem Auftaktspiel in Roland Garros. Keystone

Es sei zu kalt, um draussen zu warten, «ich lebe in Florida», sagte Azarenka dem Supervisor und zog sich in die Katakomben zurück. Nach einem gut halbstündigen Unterbruch wurde die Partie fortgesetzt. Azarenka siegte letztlich ohne Probleme mit 6:1, 6:2.