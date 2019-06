Es war ein Endspiel, das auch das SRF-Kommentatoren-Duo Stefan Bürer und Heinz Günthardt nie mehr vergessen wird. Die damalige Nummer 1 Martina Hingis nahm es 1999 im Final der French Open mit der damals 21-fachen Grand-Slam-Siegerin Steffi Graf auf. Die Deutsche wurde damals von Günthardt gecoacht.

Wie erlebte Bürer den Final ohne seinen Co-Kommentator? Was passierte nach dem Sieg Grafs? Im Video oben blicken die beiden in 5 Stichworten noch einmal auf diesen denkwürdigen Tag in Paris zurück.