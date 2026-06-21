Legende: Will es nochmals wissen Serena Williams. Imago/Anadolu Agency (Archiv)

Serena Williams erhält von den Wimbledon-Organisatoren die letzte Wildcard für das Fraueneinzel.

Die 44-jährige US-Amerikanerin hat ihr letztes Einzel an den US Open 2022 bestritten.

Erst letzte Woche ist die 23-fache Grand-Slam-Siegerin im Doppel auf den Court zurückgekehrt.

Serena Williams kehrt kurz nach ihrem Comeback im Doppel auch im Einzel zurück auf den Tenniscourt. Die 44-jährige US-Amerikanerin wird in Wimbledon zum insgesamt 22. Mal beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt aufschlagen. Sie erhielt vom englischen Tennisverband die 8. und letzte Wildcard fürs Fraueneinzel.

Bereits zuvor hatte sie eine Einladung fürs Doppel zusammen mit ihrer 46-jährigen Schwester Venus, die sporadisch ebenfalls noch im Einzel antritt, angenommen. Erst letzte Woche war die 7-fache Wimbledon-Siegerin im Londoner Queen's Club auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Dort musste sie allerdings vor dem Viertelfinal wegen einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko zurückziehen.

Ihre bis anhin letzte Partie im Einzel hatte Williams an den US Open 2022 bestritten. In der Startrunde unterlag die damals 41-Jährige der Australierin Ajla Tomlijanovic in 3 Sätzen.