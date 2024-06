Nach Operation: Andy Murray nicht in Wimbledon

Legende: Sichtbare Schmerzen Andy Murray plagten im Spiel gegen Jordan Thompson Rückenprobleme. Imago/Action Plus

Über Andy Murrays Absage für Wimbledon informierte die ATP via Social Media. «Ruhe dich aus und werde gesund, Andy», schrieb die Vereinigung der Profispieler. Am Samstag hatte Murrays Management bestätigt, dass sich der Schotte einem chirurgischen Eingriff unterziehen musste.

Murray hatte zwei seiner bislang drei Grand-Slam-Titel im Rasenmekka bei London gefeiert (2013, 2016). Der 37-Jährige wäre dieses Jahr mutmasslich zum letzten Mal an der Church Road angetreten. Ob er an den Olympischen Spielen in Paris, seinem 2. grossen Saisonziel, teilnehmen kann, ist noch ungewiss.

2013: Murray bezwingt Djokovic im Final
2016: Murrays feiert gegen Raonic seinen 2. Wimbledon-Sieg

Gemäss früheren Aussagen plant Murray nicht, seine Karriere über den Sommer hinaus zu verlängern. Es wäre «ideal, nach Wimbledon oder den Olympischen Spielen zurückzutreten», hatte er kürzlich gesagt.