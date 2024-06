Leandro Riedi (ATP 137), Alexander Ritschard (ATP 184) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 204) treten am Montag am 1. Tag der Wimbledon-Qualifikation an. Sie müssen drei Matches gewinnen, um zu Stan Wawrinka (ATP 93) und Dominic Stricker (ATP 153) ins Hauptfeld aufzuschliessen. Riedi trifft auf den Argentinier Juan Pablo Ficovich (ATP 233), Ritschard auf den Gstaad-Champion Pedro Cachin (ATP 117) und Hüsler auf den Amerikaner Maxime Cressy (ATP 182).