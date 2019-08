Schiri-Unruhen an den US Open

Die Erstrunden-Niederlage von Stefanos Tsitsipas an den US Open ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Stuhl-Schiedsrichter Damien Dumusois verwarnte den Griechen erst wegen Coachings durch sein Team, dann wegen Zeitüberschreitung im 4. Satz, als Tsitsipas unter Krämpfen zu leiden schien.

Wahrscheinlich, weil du Franzose bist. Ihr seid alles Spinner!

Das gefiel dem 21-Jährigen ganz und gar nicht. «Ich weiss nicht, was du gegen mich hast», blaffte er den Franzosen an. «Wahrscheinlich, weil du Franzose bist. Ihr seid alles Spinner!» Nach dem Spiel wiederholte er die Vorwürfe an Dumusois. Sein Vater coache ihn nicht, betonte Tsitsipas. «Er feuert mich höchstens an, wie das bei anderen Spielern auch der Fall ist.»

Nadal unzufrieden über Zeitstrafe

Auch bei Rafael Nadals 3-Satz-Sieg gegen John Millman gab es einen kurzen Disput mit der Schiedsrichterin. Als diese dem Spanier eine Zeitstrafe auferlegte, zettelte Nadal eine Diskussion an.

«Ich war bereit zu servieren, habe aber darauf gewartet, dass das Publikum still wird», verteidigte sich Nadal. Die Unparteiische wollte nichts davon hören.