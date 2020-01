Bencic in der Nacht, Wawrinka am Morgen

Legende: Schafft sie den Achtelfinal-Einzug? Belinda Bencic imago images

Belinda Bencic bestreitet ihren Sechzehntel-Final gegen die Estin Anett Kontaveit in der Nacht auf Samstag. Die Partie in der Margaret Court Arena beginnt um ca. 02:30 Uhr (MEZ).

Tennis auf SRF Verfolgen Sie die Samstagsspiele auf SRF:

- 02:35 Uhr: Bencic-Kontaveit auf SRF zwei und in der Sport App.

- 07:30 Uhr: Wawrinka-Isner auf SRF zwei und in der Sport App, ab 09:20 Uhr auf SRF info.

Auf der WTA-Tour trafen die beiden noch nie aufeinander, als Juniorinnen spielten sie allerdings 2013 in Wimbledon gegeneinander (Sieg für Bencic). An den letztjährigen US Open wäre es in der 3. Runde zu einem Direktduell gekommen, doch Kontaveit musste sich krankheitsbedingt zurückziehen.

Wawrinka am Samstagmorgen

Stan Wawrinka trifft in seinem 3.-Runden-Spiel auf den Amerikaner John Isner. Die Partie auf Court Nummer 3 beginnt am Samstagmorgen um 07:30 Uhr (MEZ).

Gegen Isner konnte Wawrinka nur 1 von bislang 4 Direktduellen für sich entscheiden, nämlich vor über 10 Jahren in Tokio. Danach setzte es Niederlagen in Belgrad (2010), Paris-Bercy (2011) und Rom (2017) ab.