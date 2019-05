Das Schweizer Trio startet am Montagnachmittag ebenso wie Novak Djokovic und Rafael Nadal in die French Open.

Wawrinka, Laaksonen und Golubic am Montag im Einsatz

Legende: Schlägt am Montag erstmals in Paris auf Stan Wawrinka. imago images

Stan Wawrinkas Erstrundenspiel gegen den Slowaken Jozef Kovalik ist auf dem drittgrössten Court Simonne Mathieu als dritte Partie des Tages angesetzt. Damit dürfte der Lausanner um etwa 14:30 Uhr in das Turnier starten.

Etwa zeitgleich wird auch Henri Laaksonen auf Court 5 sein Startspiel gegen den Spanier Pedro Martinez bestreiten. Der als Lucky Loser nachgerückte Schweizer könnte in der 2. Runde auf Novak Djokovic treffen. Der Serbe wird in Paris ebenso wie Rafael Nadal am Montag erstmals im Einsatz stehen. Die beiden Partien werden im Wechsel ab 14:55 Uhr live auf SRF zwei gezeigt.

Auch für Golubic geht es los

Den Abschluss aus Schweizer Sicht dürfte am Montag Viktorija Golubic machen. Vor der Zürcherin sind auf Court 12 drei andere Partien angesetzt, so dass ihr Auftaktspiel gegen die Taiwanerin Hsieh Su-Wei kaum vor 16:30 Uhr beginnen dürfte. Ihr Spiel wird im Anschluss an die Partien von Wawrinka und Laaksonen ebenfalls live gezeigt.