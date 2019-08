Bencic schlägt Minella – Teichmann out

Schweizerinnen in New York

Belinda Bencic gewinnt ihr Startspiel an den US Open gegen Mandy Minella mit 6:3, 6:2.

Die Ostschweizerin trifft in der 2. Runde auf Alizé Cornet (FRA).

Jil Teichmann scheitert deutlich mit 2:6, 2:6 an Elise Mertens.

Belinda Bencic (WTA 12) legte auf Court 5 gegen Mandy Minella (WTA 118) einen Fehlstart hin. Nach 5 Minuten lag sie mit 0:2 zurück. Die Schweizerin liess sich aber nicht beirren, schaffte das Break zum 2:2 und doppelte zum 5:3 nach (nach 0:40).

Im 2. Umgang wehrte Bencic beim Stand von 0:1 einen Breakball ab. Das nächste Game schenkte ihr die Luxemburgerin mit einem Doppelfehler. Damit war die Luft bei Minella draussen. Nach 67 Minuten verwandelte Bencic ihren 1. Matchball. Damit wahrt sie ihre weisse Weste gegen Minella. Bereits 2013 in Osaka und dieses Jahr in Stuttgart hatte sie ihr keinen Satz überlassen.

Luft nach oben

Auch wenn Bencic die Partie gegen die spielerisch limitierte Luxemburgerin dominierte: Restlos überzeugen konnte sie nicht. Steigerungspotenzial hat sie insbesondere bei ihrem 1. Service (nur 53% im Feld). Auch die Zahl unerzwungener Fehler war mit 20 (gegenüber 23 Winnern) noch etwas hoch.

In der nächsten Runde trifft Bencic auf Alizé Cornet. Gegen die Französin (WTA 64) weist sie eine 1:1-Bilanz auf.

Teichmann verliert deutlich

Die Aufgabe war schwierig für Jil Teichmann (WTA 59), doch die Schweizerin scheiterte am Ende überraschend klar an Elise Mertens (WTA 26). Teichmann, die dieses Jahr ihre ersten beiden WTA-Titel gewonnen hatte, verlor mit 2:6, 2:6 gegen die 23-jährige Belgierin.

Gleich zu Beginn kassierte Teichmann 2 Breaks und so lag sie bereits nach einer Viertelstunde mit 0:4 im Hintertreffen.

Im 2. Satz ging es im ähnlichen Stil weiter. Der favorisierten Mertens gelang zum Auftakt erneut ein Break, und Teichmann wusste dem nichts mehr entgegenzusetzen. Die Schweizerin hatte sich intensiv auf die US Open vorbereitet, doch im Spiel war davon nichts zu sehen.

Nur noch eine Schweizerin

Damit ist nach den ersten beiden Turniertagen in New York mit Bencic nur noch eine Schweizerin dabei. Viktorija Golubic und Timea Bacsinszky waren bereits am Montag gescheitert.

