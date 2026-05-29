Novak Djokovic muss sich in der 3. Runde von Roland Garros trotz 2:0-Satzführung Youngster Joao Fonseca geschlagen geben.

Der 19-jährige Brasilianer jubelt in Paris nach fast 5 Stunden über einen 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5-Erfolg.

Damit ist klar, dass es an den French Open einen neuen Grand-Slam-Champion geben wird.

Plötzlich schien Joao Fonseca (ATP 30) vor den lautstarken Fans auf dem Court Philippe-Chatrier doch noch nervös zu werden. Nach dem vermeintlich entscheidenden Break zum 6:5 im 5. Satz liess der Brasilianer Novak Djokovic nach 2 Vorhand-Fehlern nochmals zu einer Breakchance kommen. Doch der Youngster reagierte im Stile eines Champions: Ass, Ass und nochmals Ass verhalfen Fonseca zum bislang grössten Sieg in seiner Karriere.

Nach 4:53 Stunden war es die Krönung einer wahrlich beeindruckenden Leistung des Teenagers. Nachdem er die beiden ersten Sätze in der Nachmittagshitze noch mit 4:6 hatte abgeben müssen, leitete er mit einem Break zum Start in den 3. Durchgang die grosse Wende ein. Doch es sollten noch mehrere hohe Hürden zu überwinden sein. Eine erste übersprang er bereits im nächsten Game, als er Djokovic das direkte Rebreak verwehrte.

Fonseca mit Nerven aus Stahl

Auch als Fonseca für den 3. Satz aufschlug, kam die Weltnummer 4 nochmals zu einer Chance, um sich zurückzumelden. Doch der Brasilianer blieb erneut nervenstark. Im 4. Durchgang stand Fonseca dann erstmals kurz vor dem Aus. Nach einer verspielten Breakführung sah er sich bei 3:4 (15:40) mit 2 womöglich entscheidenden Breakbällen konfrontiert. Er blieb aber bei seinem aggressiven Spielplan und punktete 4 Mal in Folge mit seiner krachenden Vorhand.

Wenig später erzwang der Basel-Champion dank einem 7:5 tatsächlich einen Entscheidungssatz, nachdem er bei 4:5 nur 2 Punkte vor der Niederlage gestanden hatte. Im 5. Durchgang war es dann Djokovic, der mit einem Break zu null zum 3:1 vorlegen konnte. Fonseca reagierte aber umgehend mit dem Rebreak und behielt später bei 4:5 (0:15) unter immensem Druck erneut die Nerven. Unmittelbar danach gelang dem Youngster der entscheidende Servicedurchbruch zum 6:5 mit einem Stoppball, auf den Djokovic nicht einmal mehr zu reagieren versuchte.

Historische Niederlage

16 Jahre war es her, seit Novak Djokovic zum zuvor einzigen Mal in seiner Karriere eine 2:0-Satzführung vergeben hatte. Im Viertelfinal von Roland Garros 2010 brach der Serbe gegen Jürgen Melzer ein. Es war ein wegweisendes Spiel in der Karriere von Djokovic, der in besagter Partie mit Atemproblemen zu kämpfen gehabt hatte und in der Folge auf eine glutenfreie Ernährung umstellte. Ein Jahr später stieg er dank seinem 1. Wimbledon-Triumph erstmals zur Nummer 1 auf.

Druck auf Zverev wächst

Nach dem Aus von Djokovic ist indes auch klar, dass auf dem Court Philippe Chatrier am Sonntag in einer Woche ein erstmaliger Grand-Slam-Champion gekürt wird. Nach 6 Turniertagen sind bereits alle Major-Sieger ausgeschieden. Alexander Zverev (GER/ATP 3) bekommt damit die grosse Chance, sich endlich seinen langersehnten Traum zu erfüllen. Doch auch der Druck wird dementsprechend ansteigen.

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