Mit Gaël Monfils hat sich in Roland Garros einer der grössten Lieblinge der Fans von seinem Heimpublikum verabschiedet.

Bei seinem letzten Auftritt an den French Open warf Gaël Monfils nochmals alles rein: Er kämpfte sich gegen Landsmann Hugo Gaston von 0:2 Sätzen zurück, am Ende gingen dem 39-Jährigen aber die Kräfte aus. Letztlich musste sich Monfils mit 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6 geschlagen geben.

«Ich möchte meiner Frau danken. Ohne sie wäre ich heute Abend vielleicht nicht hier», sagte der Franzose in der emotionalen Abschiedszeremonie nach der Partie an Jelina Switolina gerichtet. Die ukrainische Topspielerin verdrückte dabei auf der Tribüne Tränen. «Wir sind seit acht wunderschönen Jahren zusammen. Du hast mich unterstützt, aufgebaut und geliebt. Du hast mir das grösste Geschenk gemacht, unsere Tochter. Ich liebe dich.»

Ende Jahr ist Schluss

Der 2-fache Major-Halbfinalist (French Open 2008 und US Open 2016) hatte im Oktober angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison beenden zu wollen. Zum Publikumsliebling stieg Monfils auf, weil er den Fans mit seinen aussergewöhnlichen Schlägen und seiner extrovertierten Art immer beste Unterhaltung bot.

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