Leandro Riedi (SUI/ATP 435) schlägt Pedro Martinez (ESP/ATP 66) in der 1. Runde der US Open mit 6:4, 6:2, 6:3.

Riedi breakt den Spanier jeweils früh in den Sätzen und schlägt total 54 Winner.

Nach seinem ersten Sieg an einem Grand-Slam-Turnier trifft Riedi in der 2. Runde auf den Argentinier Francisco Cerundolo (ARG/ATP 19).

Auch wegen seiner langen Verletzung ist Leandro Riedi knapp 400 Plätze hinter Pedro Martinez in der Weltrangliste klassiert. In dieser Erstrundenpartie an den US Open war von so einem Unterschied gar nichts zu sehen. Von allfälliger Nervosität Riedis bei seinem Debüt im Hauptfeld in Flushing Meadows war ebenso wenig zu sehen. Der 23-jährige Schweizer spielte gross auf und seinen Gegner an die Wand.

Von Anfang an spielbestimmend

Schon im allerersten Game erspielte sich Riedi einen ersten Breakball, liess diese Gelegenheit aber noch ungenutzt. Nicht so beim zweiten Aufschlagspiel von Martinez: Mit einem wuchtigen Vorhand-Winner durchbrach Riedi den Service des Spaniers erstmals. Bis zu seinem 5. und verwerteten Satzball schlug Riedi sagenhafte 19 Winner im ersten Durchgang, den er mit 6:4 gewann.

Im 2. Satz gelang Riedi, was ihm im ersten Umgang noch verwehrt geblieben war: ein Break bei der ersten Gelegenheit. Mit diesem Polster spielte der Zürcher befreit auf, gewann seine Aufschlagspiele ohne Mühe und hielt bei denen des Gegners mit. Nach dem 2:3 aus Martinez' Sicht musste sich der Spanier kurz pflegen lassen, konnte danach aber weiterspielen.

Riedi zeigt Nervenstärke

In der Folge hielt Martinez besser mit und erspielte sich erste Breakbälle. Doch bis zum Ende des 2. Satzes nutzte er keinen seiner 4, während der Schweizer seinen einzigen verwertete. 6:2 lautete das klare Verdikt im 2. Durchgang. Wieder war es vor allem die Vorhand, mit welcher der Schweizer unzählige Winner schlug. 17:2 stand es in dieser Statistik im 2. Umgang. Riedi trennte nur noch ein Satz vom Einzug in die nächste Runde.

In dieses Unterfangen startete er optimal: Wieder gelang ihm bei der ersten Gelegenheit das erste Break. Einen heiklen Moment hatte er noch zu überstehen, beim Stand von 3:2 lag er plötzlich 0:40 zurück, gewann das Game aber nach 4 abgewehrten Breakbällen noch. Nach 2:10 Stunden Spielzeit verwandelte der Zürcher den ersten Matchball. Dieser Return-Winner mit der Rückhand war sein 54. Gewinnschlag der Partie.

Damit steht er erstmals bei einem Grand Slam in der 2. Runde, wo er auf den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 19) trifft.

