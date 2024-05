Legende: Hatte in seiner Zweitrundenpartie alles im Griff Jannik Sinner. EPA/Caroline Blumberg

Jannik Sinner (ITA/ATP 2) zieht an den French Open dank einem 6:4, 6:4, 6:4 gegen Pawel Kotow (RUS/ATP 56) in den Achtelfinal ein.

Der Südtiroler bleibt dank einem Break pro Satz auch bei seinem 3. Einsatz ohne Satzverlust.

Im Achtelfinal trifft die Weltnummer 2 entweder auf Corentin Moutet (FRA/ATP 79) oder Sebastian Ofner (AUT/ATP 45).

In der 2. Runde hatte Pawel Kotow am späten Mittwochabend bis nach Mitternacht noch mit begeisterndem Tennis Stan Wawrinka niedergerungen und seinen wohl grössten Sieg der Karriere gefeiert. Am Freitag holte Jannik Sinner den Russen auf den Boden der Realität zurück. Ein Service-Durchbruch in jedem Satz reichte dem 22-Jährigen für einen ebenso unspektakulären wie souveränen 3-Satz-Sieg.

Das Publikum auf dem Court Philippe-Chatrier kam allerdings immer wieder in den Genuss sehenswerter Winner. Mal punktete der Mitfavorit auf den Roland-Garros-Titel mit krachenden Grundschlägen, mal mit gefühlvollen Stoppbällen. Insgesamt häufte der Südtiroler in 2:27 Stunden 33 direkte Gewinnschläge an.

Sinner bei Aufschlag dominant

Bei eigenem Service zeigte sich der 1,88 Meter grosse Italiener durchwegs überzeugend. Lediglich eine Breakchance gestand er seinem 25-jährigen Widersacher zu, welche er erfolgreich abwehrte. Seinerseits erspielte sich der Australian-Open-Sieger 13 Breakmöglichkeiten. Eine erfolgreich verwertete pro Satz reichte ihm letztendlich zum souveränen Achtelfinal-Einzug.

Auch bei seinem 4. Einsatz in Paris wird Sinner als haushoher Favorit antreten. Im Achtelfinal trifft er entweder auf den französischen Linkshänder Corentin Moutet oder Sebastian Ofner, der sich in den ersten beiden Runden 2 Mal von einem 0:2-Satzrückstand hatte zurückkämpfen müssen.