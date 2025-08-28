Leandro Riedi (ATP 435) schlägt Francisco Cerundolo (ARG/ATP 19) in der 2. Runde der US Open in 5 Sätzen.

Der Zürcher liegt zwischendurch mit zwei Sätzen und einem Break in Rücklage, kämpft sich aber wieder zurück.

Nach 3:35 Stunden verwertet er den 2. Matchball zum 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2. Damit feiert er den 2. Sieg in seinem 3. Grand-Slam-Spiel.

Spielerisch hatte Leandro Riedi schon in den ersten zweieinhalb Sätzen mit der Weltnummer 19, Francisco Cerundolo, mitgehalten. Dennoch lag er mit zwei Sätzen und einem Break zurück. Er drohte, ehrenvoll die Heimreise antreten zu müssen. Doch mit einem verwerteten Breakball, seinem 12. der Partie, zog er das Momentum auf seine Seite. Das 2:2 im 3. Satz gab ihm den nötigen Aufwind, um später im Durchgang Cerundolo zum Satzgewinn erneut zu breaken.

Im 4. Durchgang war es dann der junge Schweizer, dem früh der Servicedurchbruch zum 3:1 gelang. Doch Cerundolo konnte seinerseits reagieren. Nach dem Rebreak zum 3:4 aus dessen Sicht war wieder alles in der Reihe. Bis zum letzten Game des Satzes: Wieder hatte Riedi die Chance, per Break einen Satz zu gewinnen und wieder gelang es ihm. Cerundolo hatte etwas bei der Servicequalität eingebüsst, was Riedi nun regelmässig ausnutzen konnte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie von Jérôme Kym gegen Taylor Fritz (USA/ATP 4) in der 3. Runde der US Open können Sie in der Nacht auf Samstag ab ca. 2:30 Uhr auf SRF zwei verfolgen. Leandro Riedis Spiel in der 3. Runde in Flushing Meadows ist noch nicht genau terminiert. Die Partie gegen Kamil Majchrzak (POL/ATP 76) können Sie auch bei SRF verfolgen.

Beeindruckender Schlussspurt im Entscheidungssatz

In seinem erst 3. Grand-Slam-Spiel war Riedi jetzt nur ein Satzgewinn davon entfernt, in die 3. Runde vorzustossen. Mit diesem Triumph vor Augen verpasste ihm Cerundolo einen Schuss vor den Bug, das Break zum 2:1. Es sollte sein letzter Gamegewinn der Partie sein, das sofortige Rebreak gelang Riedi zu null. Danach gab der Schweizer kein Game mehr ab, breakte den Argentinier noch zwei weitere Male und verwertete den zweiten Matchball.

Völlig erleichtert ging Riedi daraufhin zu Boden. Im 3. Spiel an einem Grand Slam feierte er seinen 2. Sieg – gegen die Nummer 19 der Welt. Allzu lange ausruhen kann er sich aber nicht. Am Samstag steht das Spiel in der 3. Runde an.

Cerundolo startet stark in den Match

Der Argentinier hatte schon beim 2. Versuch den Service von Riedi durchbrechen können. Im Game darauf bot sich dem Schweizer gleich sieben Mal die Gelegenheit, das Rebreak zu realisieren. Cerundolo wehrte alle Breakbälle ab und zog auf 4:1 davon. Danach liess er nichts mehr anbrennen, holte sich die nächsten beiden Aufschlagspiele zu null und damit auch den ersten Satz.

Auch im 2. Satz breakte der Südamerikaner Riedi wieder bei dessen zweitem Aufschlagspiel. Dies tat er gleich zu null. In der Folge blieb alles in der Reihe, bis der Schweizer zwei Satzbälle abwehrte und sich den ersten Breakball im 2. Durchgang erspielte. Diesen wehrte Cerundolo ab – und münzte wenig später den 3. Satzball in den Gewinn des 2. Umgangs um.

US Open