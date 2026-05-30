Juan Manuel Cerundolo und Martin Landaluce haben sich bei den French Open mit einem Marathon-Match in die Geschichtsbücher gespielt.

Legende: Beweist Ausdauer Juan Manuel Cerundolo. IMAGO / Hasenkopf

Im Drittrunden-Duell zwischen Juan Manuel Cerundolo und Martin Landaluce (ATP 69) fiel die Entscheidung erst nach 5:58 Stunden, es war die drittlängste Partie der Turnierhistorie – mit dem besseren Ende für Cerundolo (ATP 56). Der Argentinier, der zuvor den Weltranglistenersten Jannik Sinner ausgeschaltet hatte, setzte sich mit 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (6:7), 7:6 (10:8) durch.

Den Rekord hält weiter das Erstrundenspiel zwischen den Franzosen Fabrice Santoro und Arnaud Clément aus dem Jahr 2004, das Santoro nach 6:33 Stunden für sich entschied. Auf Rang zwei liegt der Sieg des Italieners Lorenzo Giustino gegen Corentin Moutet aus Frankreich nach 6:05 Stunden. Das mit Abstand längste Duell der Tennis-Geschichte wurde 2010 in Wimbledon gespielt: Der Amerikaner John Isner gewann das legendäre Match gegen den Franzosen Nicolas Mahut, das sich über drei Tage zog, nach 11:05 Stunden.

Auch Berrettini lange auf dem Platz

Nach der Einführung des Match-Tiebreaks bei Grand Slams im Jahr 2022 werden echte Marathon-Partien immer seltener. Im vergangenen Jahr hatten sich Carlos Alcaraz und Sinner im längsten Final in Roland Garros fünf Stunden und 29 Minuten bekämpft.

Cerundolo steht damit im Achtelfinal. Der 24-Jährige trifft nun auf Matteo Berrettini. Der Italiener entschied ebenso einen Marathon-Match über fünf Sätze für sich: Sein Sieg gegen Cerundolos Landsmann Francisco Comesana stand erst nach 5:13 Stunden fest.

Märchen von Kouamé zu Ende

Derweil ist das Tennis-Märchen von Moïse Kouamé zu Ende gegangen. Der erst 17-jährige Franzose unterlag dem Chilenen Alejandro Tabilo in der 3. Runde 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (9:11).

Kouamé hatte Geschichte geschrieben, indem er in der 1. Runde mit Marin Cilic einen früheren US-Open-Champion geschlagen hatte und zum jüngsten Spieler in der Profi-Ära avancierte, der einen Grand-Slam-Sieger im Männereinzel am French Open besiegen konnte.

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