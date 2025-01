Belinda Bencic greift nach ihrem ersten Viertelfinal bei den Australian Open. Aber es wartet in Melbourne in der Nacht auf Sonntag eine scheinbar übermächtige Gegnerin.

Klar, auf diese Art und Weise wollte Belinda Bencic nicht in den Australian-Open-Achtelfinal vorstossen. Weil ihre Gegnerin Naomi Osaka nach dem 1. Satz, den Bencic im Tiebreak für sich entschieden hatte, verletzungsbedingt aufgab, stand die Schweizerin als Siegerin fest. Wenig überraschend, dass Bencic im Platzinterview zuerst an Osaka dachte.

Mittlerweile dürfte sich die Ostschweizerin aber deutlich mehr über den Sprung unter die besten 16 «Down Under» freuen. Es ist ein herausragendes Ergebnis der 27-Jährigen, die erst im vergangenen April Töchterchen Bella zur Welt brachte.

Zwar zeigte Bencic in den ersten Matches nach ihrer Rückkehr nach fast einem Jahr Pause schon teils starke Leistungen. Doch mit einem Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open – ihrem 1. Grand-Slam-Turnier nach der Babypause – hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Legende: Geht der Blick in Richtung Viertelfinal? Belinda Bencic. Imago/Abacapress

Es wartet eine hohe Hausnummer

Zum 2. Mal in Folge und zum 3. Mal in ihrer Karriere steht Bencic in Melbourne im Achtelfinal. Weiter nach vorne hat sie es noch nie geschafft. Einem erstmaligen Vorstoss in den Viertelfinal stellt sich Bencic nun keine geringere als die Weltnummer 3 in den Weg: Coco Gauff.

«Sie ist derzeit eine der Besten. Sie serviert super und bewegt sich gut», machte Bencic nach ihrem Drittrunden-Sieg eine kurze Analyse. Tatsächlich befindet sich Gauff aktuell in einer beneidenswerten Verfassung. Für ihre Siege in den ersten 3 Runden – jeweils ohne Satzverlust – brauchte sie nie länger als eineinhalb Stunden.

2025 ist die 20-jährige US-Amerikanerin nach 6 Matches noch ungeschlagen. Insgesamt reihte Gauff zuletzt 10 Siege aneinander. Da eingeschlossen ist das Endspiel der WTA Finals, das sie am 9. November gegen Qinwen Zheng für sich entschieden hatte. Bei diesem Turnier gewann Gauff auch gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka ohne Satzverlust.

An sich selbst glauben

Doch was spricht für Bencic? Der grössere Druck lastet sicher nicht auf ihr. Die Schweizerin kann unbeschwert aufspielen, das Highlight gegen die hochfavorisierte Weltranglisten-Dritte geniessen.

Wenn sie mental stark bleibt und an sich glaubt, dann kann sie – das hat man gegen Osaka gesehen – einer besser klassierten Gegnerin definitiv Kopfzerbrechen bereiten. Zudem: Bencic weiss, wie man gegen Gauff in Australien gewinnt. Im Februar 2021 resultierte in Adelaide gegen die damals 16-Jährige ein Dreisatz-Sieg nach fast 3 Stunden, inklusive 2 Tiebreaks. Es war das erste von bislang 2 Direktduellen, im Head-to-Head steht es 1:1.

In der Nacht auf Sonntag (MEZ-Zeit, ca. 3 Uhr) wird sich Bencic eine befreit und selbstbewusst agierende Gauff entgegenstellen, die nach dem Halbfinal im letzten Jahr in Melbourne nun den ganz grossen Coup schaffen will. Die guten Leistungen von Bencic nach ihrer Rückkehr sind jedoch nicht unbemerkt an Gauff vorbeigegangen, der Respekt ist gross: «Ich hoffe einfach, dass ich noch etwas besser spielen kann als sie», so die US-Amerikanerin.

