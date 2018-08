Patty Schnyder verliert in der 1. Runde der US Open mit 2:6, 6:7 (6:8) gegen Maria Scharapowa.

Die 39-jährige Qualifikantin findet lange kein Mittel gegen die aggressive Spielweise der Russin.

Damit ist im Frauentableau mit Jil Teichmann nur noch eine Schweizerin vertreten.

Mit viel Spannung war das Duell zwischen Patty Schnyder und Maria Scharapowa erwartet worden. Die Rivalität der beiden geht schliesslich bis auf das Jahr 2004 zurück, als sie sich in Birmingham das erste Mal gegenüberstanden.

Doch anders als die früheren Partien war das Aufeinandertreffen in New York lange keine ausgeglichene Angelegenheit. Obwohl Schnyder gleich zum Auftakt ein Break realisierte, war es Scharapowa, die in der Folge im Louis-Armstrong-Stadion den Ton angab.

Exploit aus dem Nichts

Doch als Schnyder scheinbar vorentscheidend 2:6, 1:5 im Hintertreffen lag, gelang ihr wie aus dem Nichts eine Aufholjagd. Die Schweizerin nahm Scharapowa zweimal den Aufschlag ab und rettete sich ins Tiebreak.

Dort wehrte Schnyder erst drei Matchbälle ab, ehe Scharapowa die Partie nach 1:52 Stunden mit einem Returnwinner beendete.

Historisches geschafft

Trotz Erstrunden-Out darf Schnyder auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Die Weltnummer 186 ist die älteste Spielerin in der Tennisgeschichte, die sich erfolgreich durch eine Grand-Slam-Qualifikation kämpfen konnte.

