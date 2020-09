Der Spanier wurde vom Turnier in Paris ausgeschlossen und fühlt sich von den Organisatoren betrogen.

Verdasco wegen positivem Corona-Test nicht an den French Open

Legende: Versteht die Welt nicht mehr Der Spanier Fernando Verdasco. imago images

Das Coronavirus schreibt ein weiteres Kapitel. Der Spanier Fernando Verdasco (ATP 58) darf wegen eines positiven Tests nicht bei den French Open starten.

Diese Tatsache alleine ist in der aktuellen Situation nichts Ungewöhnliches. Allerdings war Verdasco, 2009 Halbfinalist der Australian Open und einst in den Top 10, gemäss eigener Aussage bereits im August positiv getestet worden, worauf er sich in Quarantäne begab und anschliessend zwei Tests negativ ausfielen.

Welches Testergebnis stimmt?

Vor den French Open wurde Verdasco nun noch einmal positiv getestet und von den Organisatoren disqualifiziert. Wie Verdasco in einer Stellungnahme schrieb, habe er sich in der Folge eigenständig zusätzlichen Tests unterzogen, die allesamt negativ gewesen seien. Auch seine Familie und seine Betreuer seien negativ getestet worden.

Die Veranstalter der French Open hätten ihm jedoch weitere Tests verweigert, so Verdasco, ihm sei «das Recht genommen worden, an diesem wichtigen Event teilzunehmen».