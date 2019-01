Gegen Petra Kvitova hat Belinda Bencic noch nie gewonnen. Am Freitag nimmt sie in Melbourne einen neuen Anlauf.

Belinda Bencic hat das Versprechen, das sie am Hopman Cup in Perth mit guten Leistungen abgegeben hat, an den Australian Open bisher eingelöst. Mit Katerina Siniakova und Julia Putinzewa schlug sie zwei besserplatzierte Spielerinnen in jeweils 3 Sätzen.

Mit Petra Kvitova (WTA 6) ist nun gar eine Vertreterin aus den Top 10 ihre nächste Gegnerin. Und diese präsentiert sich noch dazu äusserst stark. In den ersten Runden gab die Tschechin insgesamt nur 9 Games ab. Mit dem Turniersieg in Sydney vor knapp 2 Wochen hat sie ihre Ambitionen für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres zudem dick unterstrichen.

Live-Hinweis Die Partie zwischen Belinda Bencic und Petra Kvitova in der 3. Runde der Australian Open startet am Freitag nicht vor 07:00 Uhr. SRF zwei überträgt das Spiel live, in der Sport App sind Sie mit Stream und Ticker ebenfalls auf dem Laufenden.

Kvitova lobt Bencics Formstand

«So viele Bälle wie möglich reinspielen», nimmt sich Bencic als Mittel gegen die 28-Jährige vor. In den bisherigen 2 Duellen blieb sie gegen die zweifache Wimbledon-Siegerin chancenlos, zuletzt vor einem Jahr im Fed Cup.

Kvitova, die 2018 in Melbourne überraschend bereits in der 1. Runde gegen die Deutsche Andrea Petkovic ausschied, äussert sich respektvoll über Bencic. Dass ihre Widersacherin in Sachen Fitness noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist ihr nicht entgangen. «Ich muss bereit sein für diesen Match», sagt sie.