Dominic Stricker rechnet sich im Spiel der 2. Runde an den US Open gegen Stefanos Tsitsipas durchaus Chancen aus.

Der «talentierte Junge» will an den US Open den Grossen «ärgern»

«Die ersten zwei Sätze waren etwas vom Besten, was ich in letzter Zeit gespielt habe», konstatierte Dominic Stricker nach seinem Erstrunden-Sieg gegen Alexei Popyrin zufrieden. Zudem habe er sich nach dem etwas dummen Break im dritten Satz sofort wieder gefangen.

«Etwas vom Besten» und Nehmerqualitäten wird es nun auch beim 2. Auftritt im Hauptfeld benötigen. Gegner ist kein Geringerer als die aktuelle Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas. Gegen den Griechen spielte Stricker bislang einmal – beim Rasenturnier von Stuttgart im letzten Jahr blieb er in 2 Sätzen chancenlos.

Er ist ein talentierter Junge und kann vieles anstellen mit dem Ball.

«Damals war er ein Newcomer, jetzt hat er viel mehr Erfahrung», blickt Tsitsipas auf das Duell zurück. Allgemein scheint der klare Favorit Stricker nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

«Er hat einen guten Aufschlag und spielt allgemein sehr locker. Ich habe ihn mir in der Zwischenzeit hin und wieder angeschaut. Er ist ein talentierter Junge und kann vieles anstellen mit dem Ball.»

Tsitsipas und New York sind keine Freunde

Stricker (ATP 128) seinerseits geht mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen. «Ich freue mich mega und glaube, dass etwas drin liegt und ich ihn ärgern kann.» Diese Hoffnung kommt nicht von ungefähr: Australian-Open-Finalist Tsitsipas kam in New York noch nie auf Touren und in bisher fünf Anläufen noch nie über die 3. Runde hinaus.

In ebendiese will Stricker bei seiner 3. Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zum ersten Mal einziehen. Die Chance ist da.

02:28 Video Archiv: Stricker kämpft sich in New York in die 2. Runde Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.