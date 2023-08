US Open: Einzug in Runde 2

Dominic Stricker (ATP 128) besiegt Alexei Popyrin (ATP 41) in der 1. Runde der US Open mit 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Der 21-jährige Berner zeigt einen äusserst soliden Auftritt, einzig unmittelbar mit dem Sieg vor Augen gerät er ins Zittern.

Der Lohn für den Einzug in die 2. Runde ist ein Duell mit Stefanos Tsitsipas.

Als Alexei Popyrin im 3. Satz das Break zum 5:3 realisierte und kurz darauf auf 1:2 Sätze verkürzte, drohte Dominic Stricker die Partie aus den Händen zu gleiten. Doch der Schweizer zeigte sich vom Rückschlag unbeirrt und fand zu Beginn des 4. Umgangs wieder besser zu seinem offensiven Spiel.

Auf der Zielgeraden gewackelt

3 Breakchancen vermochte Popyrin zu Beginn des Satzes noch abzuwehren, bei der 4. aber blieb dem Australier nur noch der Frust. Nach einem Ausrutscher und einem Netzroller musste Popyrin mitansehen, wie Stricker den Ball an ihm vorbei ins Feld spielte und den Servicedurchbruch zum 2:0 perfekt machte.

00:38 Video Stricker schafft nach kuriosem Ballwechsel das vielumjubelte Break im 4. Satz Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Stricker, beflügelt vom perfekten Start in den 4. Durchgang, realisierte wenig später noch ein zweites Break und baute die Führung auf 5:0 aus. Die Vorentscheidung, würde man meinen, doch auf der Zielgeraden bekam der 21-jährige Berner doch noch weiche Knie. Erst schenkte Stricker Popyrin ein Rebreak mit 3 Doppelfehlern im gleichen Game, dann liess der Schweizer beim Stand von 2:5 zwei Matchbälle aus.

Auch beim zweiten Anlauf, den Match nach Hause zu servieren, zitterte Strickers Hand gehörig. Dennoch schaffte es die Weltnummer 128 mit dem 3. Matchball über die Ziellinie. Nach 2:40 Stunden war Strickers Einzug in die 2. Runde perfekt.

00:40 Video Beim 3. Matchball klappt's: Stricker zieht in die 2. Runde ein Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Tadellose erste zwei Sätze

Popyrin musste Stricker wie schon in Wimbledon in der 1. Runde zum Sieg gratulieren. Der Australier, der in der Weltrangliste fast 100 Plätze besser klassiert ist als sein Bezwinger, war dem Schweizer speziell in den ersten beiden Sätzen klar unterlegen gewesen.

Strickers grösste Stärken, der Aufschlag und die Vorhand, funktionierten formidabel, zudem zeigte er sich am Netz stilsicher. Wie gut Stricker aufspielte, zeigt ein Blick auf die Statistik. In den ersten beiden Sätzen standen 30 Winnern nur 8 unerzwungene Fehler gegenüber.

Schliessen 00:40 Video Stricker passiert Popyrin aus vollem Lauf Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:28 Video Stricker wehrt im 2. Satz 3 Breakbälle in Serie ab Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:25 Video Feines Händchen: Stricker punktet mit Halbvolley Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Nun gegen Tsitsipas

Stricker steht damit bei seiner 3. Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zum 2. Mal in der 2. Runde. Dort bekommt es der Schweizer mit keinem Geringeren als Stefanos Tsitsipas zu tun. Die griechische Weltnummer 7 besiegte den kanadischen Aufschlagsspezialisten Milos Raonic überraschend glatt mit 6:2, 6:3, 6:4.

01:23 Video Stricker: «Ich weiss selber nicht, was am Ende los war» Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.