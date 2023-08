Dominic Stricker hatte auf dem grossen Grandstand in Flushing Meadows sichtlich Spass, selbst als er nahe am Ausscheiden stand. Immer wieder animierte er die New Yorker Tennisfans zur Welle – und die gingen begeistert mit dem 21-Jährigen mit, der nach überstandener Qualifikation erst zum dritten Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand.

Auch seine musikalische Seite stellte der Berner im Drittrundenduell mit Stefanos Tsitsipas unter Beweis. Vor der heissen Schlussphase im 5. Satz lockerte sich Stricker mit einer kleinen Gesangseinlage zu Whitney Houstons «I Wanna Dance with Somebody» auf.

Es scheint geholfen zu haben, denn am Ende war der Spass dann uneingeschränkt auf Seiten des Schweizers, der die Tenniswelt als Juniorensieger von Roland Garros 2020 erstmals ins Staunen versetzt hatte. Er bezwang den haushohen Favoriten Tsitsipas in einer nervenaufreibenden Partie und durfte sich über den bislang grössten Sieg in seiner Karriere freuen.

Erstmals gewann Stricker gegen einen Top-10-Spieler und erstmals steht er bei einem Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. Und er wird am Montag nach den US Open von Position 128 in die oder zumindest nahe an die Top 100 der Weltrangliste vorstossen.

«Das war ein unglaubliches Spiel von mir», gestand Stricker nach der Partie. «Ich bin überglücklich.» Er werde diesen Sieg nun geniessen und sich dann auf den nächsten Gegner vorbereiten. In der 3. Runde trifft er am Freitag auf den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 108).