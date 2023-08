US Open: Sensation in Runde 2

Dominic Stricker (ATP 128) gelingt die grosse Überraschung. Er siegt gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) nach einem hart umkämpften und spannenden Match in 5 Sätzen 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3.

Es ist Strickers bislang grösster Karriereerfolg und gleichbedeutend mit dessen erstmaligem Einzug in die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Über die gesamten 4 Stunden Spieldauer hinweg ist der Schweizer dem hochfavorisierten Tsitsipas mindestens ebenbürtig. Entsprechend ist der Sieg absolut verdient.

«Ärgern» wollte Dominic Stricker den haushohen Favoriten Stefanos Tsitsipas. Das gelang dem 21-Jährigen in der 2. Runde bei den US Open definitiv. Über ganze 5 Sätze forderte er den Griechen und behielt schliesslich das bessere Ende für sich. Nach 4:04 Stunden waren Strickers Triumph und die grosse Überraschung perfekt.

00:46 Video Stricker schafft mit 1. Matchball die Überraschung Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Abgeklärter letzter Satz

Wie sich der Schweizer im letzten Satz gegen den über 100 Ränge besser klassierten Tsitsipas durchsetzte, war schlicht beeindruckend. Mit viel Spielwitz, Souveränität und einigen brillanten Punkten liess er seinen Gegner nie wirklich zurück ins Spiel finden.

Nach einem wichtigen Break zum 2:0 lag Stricker früh beruhigend in Front. Seine zwei folgenden Aufschlagsspiele sicherte er sich souverän, sodass er auf 4:1 davonziehen konnte. Tsitsipas bäumte sich zwar noch einmal auf, verkürzte auf 3:5. Doch Stricker liess nicht mehr nach und verwertete den 1. Matchball mit einem satten Vorhand-Winner.

00:48 Video Stricker schafft im 5. Satz das Break Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Wichtige Aufholjagd im 4. Satz

Dass das Spiel überhaupt in einen 5. Satz ging, war einer bemerkenswerten Aufholjagd von Stricker zu verdanken. Obwohl mit einem Auftaktbreak in den 4. Durchgang gestartet und früh mit 2:0 in Front, musste der Schweizer Tsitsipas erst noch vorbeiziehen lassen.

So deutete plötzlich vieles auf ein bitteres Out hin: Tsitsipas konnte nach einem Servicedurchbruch zum 5:3 zum Matchgewinn aufschlagen, kassierte jedoch prompt das direkte Rebreak. Mit viel Kampf und Spielfreude machte Stricker den Rückstand noch wett und entschied schliesslich ein enges Tiebreak mit 8:6 für sich.

00:28 Video Stricker hält dem Druck stand Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zwei unglückliche Tiebreaks

Es war nicht das 1. Tiebreak in diesem Duell auf dem Grandstand in «Flushing Meadows». Schon in den beiden Sätzen davor – dem zweiten und dem dritten – kämpften sich Stricker und Tsitsipas in die Kurzentscheidung. Beide Male behielt der routiniertere Grieche die Oberhand, der damit den Spielstand drehte.

Denn der Startsatz war an den Schweizer gegangen, weshalb sich eine mögliche Überraschung bereits im 1. Satz andeutete: Beim Stand von 5:5 gelang dem 21-Jährigen das entscheidende Break, nach welchem er den 1. Durchgang ins Trockene brachte. Es war der Auftakt einer historischen Partie für Stricker.

Brillante Punkte des Schweizers

Schliessen 00:21 Video Stricker zeigt am Netz keine Schwäche Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden. 00:33 Video Stricker behauptet sich am Netz Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:26 Video Stricker kontert Tsitsipas' Stoppball spektakulär Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

In der 3. Runde trifft der Linkshänder am Freitag erstmals auf Benjamin Bonzi (ATP 108), dem ebenfalls eine Überraschung gelang. Der Franzose setzte sich gegen Christopher Eubanks (ATP 30) in 4 Sätzen durch. An Selbstvertrauen wird es sowohl Stricker als auch Bonzi definitiv nicht fehlen.

02:06 Video Stricker: «Ein unglaublicher Match von mir» Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.