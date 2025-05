Tag 4 an den French Open

Legende: Muss sich in Paris früh geschlagen geben Casper Ruud. imago images/Newspix

Für die angeschlagene Weltnummer 8 Casper Ruud (NOR) enden die French Open bereits in der 2. Runde.

Die vierfache Paris-Siegerin Iga Swiatek (POL) gewinnt gegen Emma Raducanu (GBR) klar in zwei Sätzen.

In der 3. Runde steht auch Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini (ITA).

Viktorija Golubic scheidet in der 2. Runde sang- und klanglos aus.

Casper Ruud ist in Roland Garros überraschend in der 2. Runde gescheitert. Der zweifache Finalist und letztjährige Halbfinalist verliert gegen Nuno Borges 6:2, 4:6, 1:6, 0:6. Ruud kämpfte offenbar mit muskulären Problemen. Zwischen dem dritten und vierten Satz liess er sich das linke Bein massieren. Nach dem Medical Timeout gewann Ruud kein einziges Game mehr. Während der Portugiese Borges (ATP 41) erstmals in die dritte Runde der French Open vorstiess, endete die Sandplatz-Saison des 26-jährigen Norwegers mit einer grossen Enttäuschung.

Für Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ATP 2) geht das Turnier derweil weiter. Der Spanier bekundete gegen den unangenehmen Ungarn Fabian Marozsan einzig im zweiten Satz Probleme und gewann am Ende souverän mit 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. In Runde 3 kommt es zum Duell mit dem Bosnier Damit Dzumhur (ATP 69).

Einen erfolgreichen Arbeitstag hat auch Iga Swiatek (WTA 5) hinter sich. Die vierfache Roland-Garros-Siegerin bekundete beim 6:1, 6:2-Sieg gegen Emma Raducanu (GBR/WTA 41) keinerlei Mühe und qualifizierte sich souverän für die nächste Runde. Dort bekommt es die Polin mit Sara Bejlek (CZE) oder Jaqueline Cristian (ROU) zu tun.

Nach dem mühevollen Auftaktsieg hat sich Jasmine Paolini (WTA 4) in der 2. Runde von Paris steigern können. Die Vorjahresfinalistin aus Italien setzte sich gegen Ajla Tomljanovic (WTA 71) mit 6:3, 6:3 durch. Im ersten Satz genügte Paolini ein Break für den Satzgewinn, im zweiten Durchgang legte sie mit zwei Service-Durchbrüchen mit 3:0 vor.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Qinwen Zheng (WTA 8). Die chinesische Olympiasiegerin gab gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango (WTA 85) erneut keinen Satz ab und setzte sich mit 6:2, 6:3 durch. In der 3. Runde trifft Zheng auf die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko (WTA 120). Die 18-Jährige hat bei ihrer Grand-Slam-Premiere mit Lulu Sun (WTA 45) und Eva Lys (WTA 59) bereits zwei Top-60-Spielerinnen ausgeschaltet.

