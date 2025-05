Aryna Sabalenka (BLR) lässt in der 3. Runde von Roland Garros Olga Danilovic (SRB) keine Chance.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ESP) setzt sich nach einem kurzen Wackler gegen Damir Dzumhur (BIH) durch.

Mehr Mühe bekundet Lorenzo Musetti (ITA) bei seinem 4-Satz-Sieg über Mariano Navone (ARG).

Jelena Rybakina (KAZ) entscheidet das Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen gegen Jelena Ostapenko (LAT) in zwei Sätzen für sich.

Aryna Sabalenka hat sich auch in der 3. Runde der French Open keine Blösse gegeben. Die Weltnummer 1 setzte sich auf dem Court Philippe Chatrier mit 6:2, 6:3 gegen Olga Danilovic (WTA 34) aus Serbien durch. Im Achtelfinal trifft Sabalenka auf die amerikanische Golubic-Bezwingerin Amanda Anisimova (WTA 16), die Clara Tauson (DEN/WTA 22) ebenfalls in zwei Sätzen ausschaltete.

Legende: Hat den Titel fest im Blick Aryna Sabalenka. imago images/Anadolu Agency

Titelverteidiger und Top-Favorit Carlos Alcaraz hat sich mit einiger Mühe in den Achtelfinal der French Open gespielt. Der 22-jährige Spanier setzte sich in seinem Drittrundenspiel am Freitagabend mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:4 gegen den Bosnier Damir Dzumhur durch und steht somit zum vierten Mal in Folge in der Runde der besten 16. Dort trifft Alcaraz nun auf den gleichaltrigen Ben Shelton.

Eine Runde weiter ist auch Qinwen Zheng (WTA 7). Die chinesische Olympiasiegerin von Paris 2024 eliminierte die kanadische Newcomerin Victoria Mboko (WTA 120) 6:3, 6:4.

Im Duell der beiden Grand-Slam-Siegerinnen zwischen Jelena Rybakina (KAZ) und Jelena Ostapenko (LAT) setzte sich die Kasachin souverän in 1:14 Stunden mit 6:2,6:2 durch. Dabei liess Rybakina nur gerade eine Breakchance zu.

Swiatek, Musetti und Rune mit Mühe

Ihren bislang längsten Auftritt hatte die weiter makellose Iga Swiatek (WTA 5). Die Polin, die Roland Garros schon 4 Mal für sich entscheiden konnte, wahrte zwar ihre weisse Weste. Die Rumänin Jaqueline Cristian (WTA 60) verlangte ihr beim 6:2, 7:5 vorab im 2. Satz einiges ab. Erst im allerletzten Game der Partie gelang Swiatek das entscheidende Break im 2. Durchgang.

Im Männertableau musste Lorenzo Musetti (ATP 7) knapp dreieinhalb Stunden kämpfen, ehe sein 4:6, 6:4, 6:3, 6:2-Sieg gegen Mariano Navone (ATP 97) feststand. Vor allem zu Beginn bekundete der Italiener, der in Roland Garros zum erweiterten Favoritenkreis gehört, viel Mühe mit seinem argentinischen Gegner.

Ebenfalls zu kämpfen hatte Musettis Gegner in der nächsten Runde, Holger Rune. Der als Nummer zehn gesetzte Däne musste sich die Achtelfinal-Qualifikation gegen den Franzosen Quentin Halys (ATP 52) über 3:19 Stunden hart erarbeiten. Mit dem Break im fünften Satz zum zwischenzeitlichen 2:1 bog Rune doch noch auf die Siegerstrasse ein. Nach der Niederlage Halys muss Frankreich weiter auf einen einheimischen Sieger im Männer-Einzel bei den French Open warten. Wie Frankreichs Tennisverband mitteilte, wird Hoffnungsträger Arthur Fils am Samstag wegen einer Verletzung nicht zu seinem Drittrundenmatch gegen den Russen Andrej Rublew antreten. Fils war der letzte verbliebene Franzose im Männer-Tableau.

Resultate