Jannik Sinner (ITA/ATP 1) macht bei den French Open in der 3. Runde kurzen Prozess und besiegt Jiri Lehecka (CZE/ATP 34) in drei Sätzen.

Auch Alexander Zverev (GER/ATP 3) bekundete gegen Flavio Cobolli (ITA/ATP 26) keine Mühe.

Bei den Frauen überzeugt die erst 18-jährige Mirra Andrejewa (RUS/WTA 6) weiter.

Im Eiltempo hat Jannik Sinner bei den French Open den Achtelfinal erreicht. Die italienische Weltnummer 1 liess Jiri Lehecka (ATP 34) aus Tschechien nicht den Hauch einer Chance und siegte 6:0, 6:1, 6:2. Lehecka musste sage und schreibe 55 Minuten warten, ehe ihm der erste Gamegewinn gelang. Sinner führte zu diesem Zeitpunkt bereits 6:0, 5:0. Im Achtelfinal trifft der Südtiroler auf Andrej Rublew (ATP 15). Der Russe profitierte vom Forfait von Arthur Fils (ATP 14), der aufgrund eines Ermüdungsbruchs im Rücken nicht zur Drittrunden-Partie antreten konnte. Damit sind im Männer-Tableau keine Franzosen mehr vertreten.

Alexander Zverev hat bei den French Open auch seine bislang schwerste Aufgabe gelöst und ist zum achten Mal in Folge in den Achtelfinal von Roland Garros eingezogen. Der 28-Jährige setzte sich in seinem Drittrundenmatch gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:2, 7:6 (7:4), 6:1 in 2:30 Stunden durch. Cobolli hatte dem wuchtigen Spiel des Deutschen kaum etwas entgegenzusetzen.

Mirra Andrejewa (WTA 6) ist in Paris weiter auf Kurs. Die russische Newcomerin – in dieser Saison hinter Aryna Sabalenka und Madison Keys die dritterfolgreichste Spielerin – steht bei den French Open souverän im Achtelfinal. In der 3. Runde bezwang die 18-Jährige die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 31) in knapp 80 Minuten mit 6:3, 6:1.

Legende: Voll fokussiert. Mirra Andrejewa. Keystone/Yoan Valat

Im Achtelfinal kommt es zum Duell mit Daria Kasatkina (WTA 17). Die gebürtige Russin, die seit einigen Wochen unter australischer Flagge startet, eliminierte Paula Badosa (WTA 10) aus Spanien. Kasatkina überzeugte beim 6:1, 7:5-Sieg mit ihrem feinen Händchen und ihrer Konstanz von der Grundlinie.

Mit Jessica Pegula steht auch die Weltnummer 3 bei den Frauen im Achtelfinal. Die Amerikanerin behielt gegen Marketa Vondrousova, ihres Zeichens Wimbledon-Siegerin von 2023, mit 3:6, 6:4, 6:2 die Oberhand.

Resultate