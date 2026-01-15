Der sechsfache Australian-Open-Champion steht den Medien im Vorfeld der Australian Open Rede und Antwort.

Legende: Geniesst die Rivalität zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner Roger Federer. IMAGO / ZUMA Press Wire

Roger Federer ist ein grosser Fan der Rivalität zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. «Es ist grossartig. Sie spielen unglaublich gutes Tennis», schwärmte der Basler bei einer Medienkonferenz im Vorfeld der Australian Open.

«Wir sind alle hier, um zu sehen, was diesmal passiert. Die beiden sind natürlich die Favoriten», führte Federer aus und blickte auch auf das epische Endspiel zwischen den beiden Dominatoren in Paris im vergangenen Jahr zurück.

«Der French-Open-Final war unglaublich. Da ist die Sportwelt für einen Moment stehen geblieben – eines der grössten Matches unseres Sports», sagte er.

Federers schönste Erinnerung: Final 2017

Federer ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Karriereende auf die Anlage in Melbourne zurückgekehrt. Der sechsfache Australian-Open-Champion soll einen verspäteten offiziellen Abschied erhalten.

Seine schönste Erinnerung an Melbourne verriet Federer ebenfalls: Der Final 2017, als er gegen Rafael Nadal nur an Position 17 gesetzt seinen fünften Titel bei den Australian Open gewonnen hatte.