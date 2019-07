Murray und Williams stehen im Mixed-Doppel im Achtelfinal

Andy Murray und Serena Williams überzeugen im Mixed-Doppel in Wimbledon weiter und gewinnen auch ihre zweite Partie souverän. Gegen Fabrice Martin/Raquel Atawo (Fr/USA) setzten sich «SerAndy/MuRena» mit 7:5, 6:3 durch. Im Achtelfinal treffen Murray/Williams auf Bruno Soares/Nicole Melichar (Br/USA).

Happige Busse für Williams – auch Fognini gebüsst

Gegen Serena Williams ist in Wimbledon eine Busse in der Höhe von 10'000 Dollar verhängt worden. Die Amerikanerin hatte laut Medienberichten vor dem Start des Turniers einen Platz mit ihrem Racket beschädigt, wofür sie nun zur Kasse gebeten wird.

Eine Geldbusse wurde auch gegen Fabio Fognini ausgesprochen, nachdem sich der Italiener am Samstag einen Aussetzer geleistet hatte. Weil er mit den Bedingungen auf Court 14 nicht zufrieden war, sagte er, «eine Bombe soll hier explodieren». Dieser Aussetzer kostet Fognini 3000 Dollar.

Auch Kyrgios bezahlt für unsportliches Verhalten

Eine Busse in der Höhe von 8000 Dollar muss Nick Kyrgios bezahlen. Der Australier büsst damit für mehrere Fälle von unsportlichem Verhalten in seinem Erst- bzw. Zweitrundenspiel. Kyrgios war in der Vergangenheit bereits öfter negativ aufgefallen. Heuer hatte in Wimbledon die 2. Runde gegen Rafael Nadal Endstation bedeutet.

Sendebezug: srf.ch/sport, Webonly-Livestream Centre Court, 9.7.2019, 14 Uhr