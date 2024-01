Am Sonntag startet Titelverteidiger Novak Djokovic in der «Night Session» zu den Australian Open.

Topfavorit in Melbourne

Zuletzt am United Cup kassierte Novak Djokovic gegen Alex de Minaur eine seiner seltenen Niederlagen. Der Serbe klagte danach über Probleme mit dem Handgelenk. Diese seien inzwischen behoben, liess die Weltnummer 1 nun in Melbourne verlauten: «Ich habe gut trainiert und bin im Moment schmerzfrei. Es sieht alles gut aus. Mal sehen, wie es sich entwickelt, wenn die Belastung im Turnierverlauf wieder grösser wird.»

Djokovic strebt «Down Under» seinen 25. Grand-Slam-Erfolg an. Es wäre gleichzeitig sein 11. Triumph in Melbourne. Beides sind einsame Top-Werte – bei den Männern. Bei den Frauen holte einst Margaret Court 11 Titel bei den Australian Open (zwischen 1960 und 1973). Djokovic würde die Australierin mit seinem 25. Major-Triumph hinter sich lassen und dann geschlechterübergreifend einsame Spitze sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Partie zwischen Novak Djokovic und Dino Prizmic am Sonntagmorgen ab 09:00 Uhr live.

Sein Gegner in Runde 1 dürfte nicht zum Stolperstein werden. Der 36-jährige Djokovic misst sich mit dem kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic (ATP 178). Das letzte Mal, als Djokovic in Melbourne in der Startrunde scheiterte, war übrigens ... vor 18 Jahren.