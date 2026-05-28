Susan Bandecchi verliert in der 2. Runde der French Open nach 2 hart umkämpften Sätzen gegen Daria Kasatkina.

Die Schweizerin vergibt im 1. Durchgang eine 5:1-Führung und einen Satzball. Im 2. Satz dreht Kasatkina ein 3:5.

Am Ende unterliegt die Grand-Slam-Debütantin nach genau 2 Stunden mit 5:7, 6:7 (11:13).

Im Tiebreak des 2. Satzes stemmte sich Susan Bandecchi (WTA 215) in der Hitze von Paris nochmals mit aller Kraft gegen die Niederlage. Die Tessinerin wehrte Matchball um Matchball ab, doch ihre deutlich höher eingestufte Gegnerin Daria Kasatkina (WTA 53) liess sich nicht beeindrucken. Beim Stand von 11:12 und dem 7. Matchball gegen sich stürmte Bandecchi nach ihrem Aufschlag mutig ans Netz. Nach einem schwachen Volley wurde sie aber passiert und schied aus.

Auch Bandecchi hat mit der Hitze zu kämpfen

Vor der dramatischen Kurzentscheidung zum Schluss hatte Bandecchi indes immer wieder hohe Führungen vergeben. Im Startsatz spielte die Major-Debütantin, die sich beim 11. Anlauf erstmals erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, gross auf und erspielte sich in Windeseile ein 5:1-Polster. Nach 20 Minuten vermochte sich Kasatkina jedoch zu steigern, beging kaum mehr Fehler und glich nach einem abgewehrten Satzball zum 5:5 aus.

Die Weltnummer 215 baute derweil stark ab und hatte auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer vergebenen 40:15-Führung und dem kassierten Break liess sich Bandecchi beim Seitenwechsel untersuchen und konnte im folgenden Game geschwächte keinen Ballwechsel mehr für sich entscheiden.

8 Mal 1 Game vor dem Satzgewinn

Im 2. Durchgang schien die inzwischen für Australien antretende gebürtige Russin den Schwung dann gleich mitzunehmen und legte mit 3:1 vor. Doch plötzlich machte Bandecchi wieder den frischeren Eindruck, punktete immer wieder mit überraschenden Longline-Bällen und drehte den Satz zum 5:3. Allerdings konnte sie den Durchgang erneut nicht ausservieren.

So musste letztlich das Tiebreak über den Ausgang des 2. Satzes entscheiden und auch in diesem legte die Aussenseiterin zunächst vor. Beim Seitenwechsel führte sie mit 4:2, doch dann versprang ein vermeintlich harmloser Aufschlag von Kasatkina komplett, sodass Bandecchi keine Chance mehr hatte und sich am Ende geschlagen geben musste. Trotzdem kann die Schweizerin die French Open nach 4 Siegen in Folge als Erfolg verbuchen und erhobenen Hauptes aus Paris abreisen.

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