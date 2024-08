Carlos Alcaraz kassiert die früheste Grand-Slam-Niederlage seit drei Jahren und scheidet in New York aus.

Alcaraz bot in der 2. Runde der US Open gegen Botic van de Zandschulp (ATP 74) eine desolate Vorstellung. Der Weltranglisten-3. unterlag dem Niederländer in nur 2:19 Stunden 1:6, 5:7, 4:6.

Damit endete für den 21-Jährigen Spanier eine Serie von 15 gewonnenen Matches an Grand-Slam-Turnieren, die ihn zu den Titeln in Paris und Wimbledon geführt haben. Seit 2021, seiner ersten Saison auf der ATP-Tour, hat der Spanier an einem Major nie mehr so früh verloren. Vor zwei Jahren hatte er in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen.

Für Van de Zandschulp ist es der bedeutendste Sieg seiner Karriere. «Mir fehlen ein bisschen die Worte. Das ist ein unglaublicher Abend, das erste Mal im Arthur Ashe», zeigte sich der Niederländer im Platzinterview überwältigt. «Ich habe vom ersten Punkt an daran geglaubt, dass ich eine Chance habe. Wenn du so einen Spieler schlagen willst, musst du ruhig bleiben.