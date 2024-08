Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner setzt sich an den US Open in der 2. Runde gegen den Einheimischen Alex Michelsen souverän durch.

Hubert Hurkacz (ATP 7) stolpert über den Australier Jordan Thompson.

Carlos Alcaraz scheidet sensationell aus.

Jannik Sinner macht sich in den USA keine Freunde: Nachdem er in der 1. Runde Mackenzie McDonald ausgeschaltet hatte, bezwang der Italiener bei seinem zweiten Auftritt in New York auch McDonalds Doppelpartner Alex Michelsen (ATP 49). Der US-Amerikaner konnte beim 4:6, 0:6, 2:6 aus seiner Sicht nur im ersten Durchgang mithalten. Er knöpfte Sinner gar zweimal den Aufschlag ab. Danach drehte die Weltnummer 1 aber auf und wurde kaum mehr gefordert. Nach nur 1:39 Stunden beendete er die Partie mit seinem ersten Matchball. Sinners nächster Gegner ist der Australier Chris O'Connell (ATP 87), der Wawrinka-Bezwinger Mattia Bellucci ausschaltete.

Vorjahresfinalist Daniil Medewew (ATP 5) gab sich beim 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) gegen den Ungarn Fabian Marozsan (ATP 51) keine Blösse, obschon er mit dem Aufschlag Mühe bekundete. Der Russe produzierte während der gut zwei Stunden Spielzeit 10 Doppelfehler und kassierte 4 Breaks. Medwedew hat das Turnier in Flushing Meadows 2021 gewonnen. Am Samstag trifft er mit dem Italiener Flavio Cobolli (ATP 31) auf den Doppelpartner von Dominic Stricker.

«Fühlte mich wie in einem italienischen Restaurant»

Mit Hubert Hurkacz (ATP 7) scheiterte neben Carlos Alcaraz ein weiterer Top-10-Spieler. Der Pole musste sich dem Australier Jordan Thompson (ATP 32) in der 2. Runde 6:7 (2:7), 1:6, 5:7 geschlagen geben. Die US Open bleiben damit Hurkacz’ erfolglosestes Major-Turnier. Während er an den Australian Open, den French Open und in Wimbledon schon mindestens im Achtelfinal stand, ist er in New York noch nie über die 2. Runde hinausgekommen.