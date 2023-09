Belinda Bencic (WTA 13) ist an den US Open in New York ausgeschieden.

Die Ostschweizerin unterliegt im Achtelfinal der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 30) 3:6, 3:6.

Somit hält nur noch Dominic Stricker die Schweizer Fahne hoch (Achtelfinal ca. ab 00:30 Uhr im Livestream).

Gleich 32 unerzwungene Fehler unterliefen Bencic im 85 Minuten dauernden Match. Die 26-jährige Ostschweizerin haderte während der gesamten Partie mit sich selbst und fand nie richtig in die Spur. Sie verkürzte zwar nach 0:5-Rückstand auf 3:5 im 1. Satz, erholte sich aber dennoch nicht mehr von diesem Fehlstart.

Zu Beginn des 2. Durchganges musste Bencic ein weiteres Mal ihren Aufschlag abgeben und liess zwei Breakchancen zum 1:1 ungenutzt. Ein typisches Merkmal in diesem Duell: Kaum hatte sie sich wieder etwas zurückgekämpft, verlor sie den Anschluss wieder.

Legende: Mehr Schatten als Licht Belinda Bencic im Match gegen Sorana Cirstea. imago images/USA Today Network/Geoff Burke

Erneute Enttäuschung für Bencic

Bencic musste bei der 8. Teilnahme in Flushing Meadows in ihrem 4. Achtelfinal erstmals als Verliererin vom Platz. Ihre Gegnerin Cirstea hingegen, welche zuvor die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 4) bezwungen hatte, steht erst zum 2. Mal überhaupt in einem Major-Viertelfinal (nach Paris 2009). Gegen Cirstea liegt Bencic im Head-to-Head nun 1:3 zurück. Im Vorjahr hatte sie die Rumänin an gleicher Stätte noch bezwungen.

Bencic muss erneut an einem Grand-Slam-Turnier vorzeitig die Koffer packen. Dabei war die Hoffnung so gross und die Ausgangslage so vorzüglich und vielversprechend gewesen. Gegen Cirstea startete Bencic als Favoritin in die Partie. Und gegen die Tschechin Karolina Muchova, auf die sie in den Viertelfinals getroffen wäre, hat Bencic zwei von drei Direktbegegnungen gewonnen.